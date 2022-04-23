طريقة عمل كحك العيد بكميات متعددة وأكثر من وصفة

طريقة عمل كحك العيد، لم بتبقي على عيد الفطر سوى ايام قليلة، وأعتاد الشعوب على تناول كحك العيد والبسكوت والبوتيفور والغريبة فى العيد ليتشارك الفرحة كل من الطوائف المختلفة من مسلمين ومسيحين فلا يختلف على حب كحك العيد اثنين، وتبقي المشكلة فى مهارة ربة المنزل فى إعداد كحك العيد، لذلك نقدم لك عزيزتي، طريقة عمل كحك العيد بطرق مختلفة وكميات متعددة.

طريقة عمل كحك العيد

مقادير كحك العيد

مقادير الكحك:

1 كيلو دقيق

2 1/2 كوب سمن

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

مقادير العجمية:

3 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب عسل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

لعمل العجمية:

سخني السمن في إناء كبير على النار حتى يقدح.

أضيفي إليه الدقيق وقلبي حتى يصبح لون الدقيق أصفر.

أضيفي السمسم وبهار الكحك وقلبي جيدا، ثم أرفعي الإناء من النار.

أضيفي العسل تدريجيا مع التقليب.

أرجعي الإناء إلى النار وقلبي جيدا حتى يغلظ قوام العجينة، بحيث يمكن عملها كور بدون أن تلصق في الأصابع.

إرفعيها من فوق النار وإتركيها تبرد لتستخدم في الحشو.

طريقه عمل الكحك

نخلي الدقيق والملح إلى وعاء نظيف.

أضيفي السمسم.

سخني السمن في إناء أخر حتى يقدح.

صبي السمن فوق الدقيق وقلبي جيدا.

عندما يبرد السمن، إفركي خليط الدقيق والسمن باليد.

قلبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ.

أضيفيها إلى العجينة واخلطيها جيدا.

اتركي العجينة تتخمر لمدة 1 ساعة.

-شكلي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ضعي في كل مرة ملعقة من العجمية ثم اضغطيها في صاج الفرن.

انقشي الكحك بالمنقاش ثم اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة.

يتم رش السكر البودرة قبل التقديم.



طريقه عمل كحك العيد زي المحلات

كحك العيد

بناء علي طلب كتير من أعضاء الصفحة

طريقة عمل كحك العيد الدايب الناعم زي المحلات بمقادير مظبوطة و مكونات بسيطة بدون تعقيدات

المقادير::

كيلو دقيق فاخر = ٧ كوب و نصف دقيق ممسوح

٥٠٠ جرام +٢ ملعقه كبيرة (٦٠ جرام ) سمن بدرجة حرارة الغرفة =٢ كوب +٢ ملعقه كبيرة

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء أو نصف كوب حليب +نصف كوب ماء

نقطتين ريحة الكحك او فانيليا

٤٠٠ جرام ملبن = ٢ كوب ملبن (حلقوم)

ممكن عجوة للحشو

٢ ملعقة كبيرة سمن

٢ ملعقة كبيرة سمسم محمص اختياري

طريقة التحضير :

- لتحضير الملبن للحشو نقوم بعجن الملبن مع السمن حتي تكون عجينة طرية و ناعمة نقوم بعمل كرات صغيرة ثم يوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة

- في وعاء عميق يوضع السمن و السكر البودر و نخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا حتي تصبح كريمة ناعمة.

- ينخل الدقيق فوق السمنة ثم تضاف الخميرة و الملح و البيكنج بودر و السمسم و رشة فانيليا او ريحة الكحك

- باطراف الأصابع نمزج الدقيق مع السمنة حتي يتشرب الدقيق كل السمنة و تكون مثل عجينة ناعمة

- يضاف الماء بالتدريج و نلم العجينة حتي تصبح عجينة ناعمة و نختبرها بعمل كيكة اذا شققت العجينة نكمل عجن حتي تصبح عجينة طرية مش بتشقق و لا يضاف اكثر من كوب و نصف ماء لكل كيلو دقيق و يترك العجين ليرتاح ١٠ دقائق فقط

- نقوم بعمل كرات من العجين و نفردها قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها جيدا و يمكن تزينها بالنقاش او ببصامة الكحك حسب الذوق

يوضع الكحك في صينية غير مدهونة و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٧٠ لمدة من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلي و بالهنا والشفا

مدة التسوية بتختلف حسب حجم الكحك

و الحليب بينشف الكحك و يقلل صلاحيتة ممكن نضيف ماء و حليب لكن لكن ليس حليب فقط.



طريقة عمل كحك العيد فاطمة ابو حاتي

كحك العيد

اعرف طريقة عمل الكحك الميني من مطبخ فاطمة ابو حاتي

مقادير عمل كحك العيد الميني:

كيلو دقيق " متعدد الأستخدام أو مخصص للكحك والبسكويت"

كوبين زبدة

3 كوب سكر بودر للتزيين

6 بيضات

ملعقتين فانيليا

2 ملعقة بيكينج بودر

نص ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة ريحة الكحك " من العطار"

2 ملعقة كبيرة سكر

خميرة

2 ملعقة سمسم أبيض كبير

مياه

لبن

طريقة عمل كحك العيد من فاطمة أبو حاتي:

-يُنخل الدقيق جيدًا في طبق كبير للتأكد أنه لا يحمل أي شوائب.

-يضاف على الدقيق نصف ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة ريحة الكحك وملعقة كبيرة من السكر.

-تخلط المكونات جيدًا حتى تختلط ببعضها.

-يضاف ملعقة سكر على خليط من كوب من المياه واللبن وملعقة صغيرة من الخميرة.

-أثناء فوران الخميرة، في قدر على النار يضاف السمن من 550 جرامًا إلى 600 جرامًا، ويضاف السمسم الأبيض حتى يصبح لونه ذهبيًا.

-يضاف خليط السمسم والسمن إلى خليط الدقيق المنخول ويقلب الخليط بملعقة خشبية.

-يضاف الخميرة وخليط الماء باللبن الى الدقيق المنخول بالسمن.

-تعجن العجينة باليد للتأكد من تماسكها وتترك نصف ساعة حتى تختمر.

-بعد النصف ساعة، تًنقش العجينة بالبصامة أو المنقاش حسب رغبتك.

-يوضع الكحك في صواني الخبز.

-أثناء نقش الكحك، يُفتح الفرن على درجة حرارة 180 مئويًا.

-توضع صواني الخبز في الفرن وبالتحديد في الرف الأوسط حتى ينضج الكحك تمامًا ويأخذ اللون الذهبي.

-بعد الانتهاء من تسوية الكحك، يوضع الكحك على ورق الزبد ويرش عليه السكر البودر ويقدم.

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو



المقادير

كيلو دقيق

3 كوب الا ربع سمنة من المج الزجاج اللى بودن

ملعقة صغيرة ريحت كعك

ملعقة صغيرة محلب مطحون من عند العطار بيدى طعم وريحة خطيرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع ملعقة ملح

ملعقة سكر للخميرة

ربع كوب من المج الزجاج اللى عايرت بية السمنة زبادى

وتلات تربع حليب من نفس الكوب وممكن يزيد همسة

3 ملاعق سمسم

الطريقة

نقدح السمنة وتوضع على الدقيق ونقلب بملعقة خشب علشان سخنة جدا

وتترك لتبرد ويبس جيدا

يوضع باقى المقادير على العجينة ما عدا الحليب

يوضع الحليب تدريجيا جيدا

وتترك تخمر ساعة على الاقل

وتقطع كما يمكن حشو الكحك ملبن او عجمية حسب الرغبة .

وللكحك الخشن يلغى نصف كوب سمنة





طريقة عمل الكحك العيد خمس كيلو

لعمل خمس كيلو كحك فلاحى للناس أل طلبوه منى

ممكن يتعمل ساد بنفس الطريقه

المقادير



٥كيلو دقيق فاخر

٢ونص كيلو سمنه بلدى

٢كوب ونص سكر بودرة

كوب وربع سمسم محمص

لبن او حليب دافى من ٥ إلى ٧ أكواب حسب ما الدقيق ياخد

خمس معلقه كبيره خميره فوريه

٤ معلقه كبيره ريحه كحك

معلقه صغيره ملح

ملبن للحشو

سكر ناعم للوجه

طريقة عمل الكحك بالملبن :

- اخلطى السمسم والدقيق وريحة الكحك ثم ذوبى الخميرة فى القليل من اللبن ثم اتركها قليلًا كى تتخمر.

-سيحى السمنة ثم اخفقيها مع خليط الدقيق ثم ضيفى خليط الخميرة وباقى اللبن والسكر ورشة الملح واعجنى كويس جدا.

- اتركى العجين ساعة للتخمر ثم تقسم لكرات صغيرة ثم تحشى الكرات بالملبن.

- انقشى الكحك حسب الرغبة واخبزيه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ثم قدميه مزينًا بالسكر البودرة.