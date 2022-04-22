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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة .. سعر ومواصفات جاك JS4 موديل 2022 |صور

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة .. سعر ومواصفات جاك JS4 موديل 2022 |صور

شهدت النسخة جاك JS4 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك السيارة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 24 الف جنيه.

جاك JS4 موديل 2022

مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022

 

تنتقل السرعة إلى عجلات السيارة جاك JS4 موديل 2022 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جاك JS4 موديل 2022

وتأتي السيارة جاك JS4 موديل 2022 بقياسات خارجية بلغت 4410 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1660 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لترا، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، مدعومة بجنوط رياضية 17 بوصة.

جاك JS4 موديل 2022

وجاءت السيارة جاك JS4 موديل 2022 خارجيًا بمصابيح نحيفة وحادة المظهر، مع شبكات متعددة المقاطع الهوائية أسفل غطاء المحرك، بالاضافة لأقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية بانوراما للفئة عالية التجهيزات، ومرايا جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية وكاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية والامان ووسائل الترفيه.

 

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 في السوق المصري بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى Deluxe جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 368.9 ألف جنيه بدلًا من 344.9 الف جنيه.

الفئة الثانية Ultimate جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 398.9 ألف جنيه بدلًا من 374.9 الف جنيه.

جاك JS4 موديل 2022 جاك JS4 موديل 2022 مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022 اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022

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