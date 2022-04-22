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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تاريخ لا ينسى .. عبدالوهاب باشا مورو أول عربي يجري عمليات استئصال أورام المخ

مورو عالم الطب
مورو عالم الطب

تزخر محافظة الدقهلية بمجموعة من العلماء والأدباء والرموز عبر العصور، ولعل أحد علماء  وعظماء  الدقهلية والملقب بأبو الجراحة الحديثة العالم المصري الدكتور عبد الوهاب باشا مورو.

وذكر الدكتور ايهاب الشربينى مؤلف كتاب " حكايات الدقهلية" أن  عبد الوهاب مورو الملقب بأسطورة الجراحة من بناء مدينة ميت غمر ، التحق  بكلية الطب وسافر الى لندن واصبح زميل الجراحين الملكيين عام 1919.

وعاد أسطورة الجراحة لمصر لنقل علم الجراحة الحديثة وأصبح أستاذ في القصر العيني وكان  أول عربي وأول شخص في الشرق الأوسط يجري عمليات معقدة مثل استئصال أورام المخ وعدد العمليات اللي جرت تحت إشرافه في القصر العيني وصلت إلى 13 ألف عملية! 

واضاف " الشربينى"لم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل كان عميدا لكلية الطب وأسس كلية الصيدلة، وأسس معهد الدراسات السياسية بجامعة القاهرة  .

فى عام  1946 تم منحه درجة الباشوية وتم تعيينه رئيس جامعة القاهرة عام 1951 و كان فنان وعاشق للفن وصديق مقرب لبلدياته أم كلثوم وصديقا لبلدياته  الشاعر كامل الشناوي ولبلدياته ايضا  الفنان كمال الشناوى و توفي مورو عام  79  عن عمر ناهز86 عاما.

الدقهلية ميت غمر كلية الطب الندن رئيس جامعة

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