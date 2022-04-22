في حواره مع الصحفيين.. السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب.. لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفى 6 أشهر على الأقل.. وتجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي لا تمييز

الرئيس عبد الفتاح السيسي:

الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011.. والتحديات كانت أكبر من أي رئيس

لم أحجب أي معلومة عن الشعب

لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفى 6 أشهر على الأقل

الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات

تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي و كلنا مصريين

حققنا معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة كورونا.. ومبادرة حياة كريمة لن تتوقف

إذا لم يتم ضبط النمو السكاني لن نشعر بتحسن الاقتصاد

سيناء كانت مستهدفة.. وشوفوا استعراضات الإرهابيين في أفلام سنة 2010



عقد الرئيس السيسي حوارا موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية بـ توشكى وبدء حصاد موسم القمح.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا "الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011".

وأضاف الرئيس السيسي: "كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي.. وهل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجبا لمعلومة أو الواقع.. أم كنت صريح ومباشر، وقلت إن التحديات في مصر كانت أكبر من أي رئيس وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب المصري".

وأكمل الرئيس السيسي: "قلت إن هناك خطة نتحرك فيها سويا لإحداث الإصلاح الاقتصادي، كنا حوالي 80 مليون في 2011 والآن أصبحنا حوالي 105 ملايين مواطن، وإحنا بنجري لتنفيذ المشروعات ونعمل على تقليل الفجوة بين نمو الدولة ونمو شعبها، ولم أحجب أي معلومة عن الشعب وحجم النمو في مصر لم يكافئ حجم سكانها".



وأكد الرئيس السيسي، إن كل السلع التي يحتاجها المواطنين متوفرة، وأن الدولة كانت حريصة على أن يكون هناك احتياطي استراتيجي يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، حتى نستطيع مواجهة التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، :“يا مصريين انتبهوا انتوا ابتديتوا تعالجوا كل مسائل الدولة مرة واحدة، سلاسل التوريد والتخزين تحسنت”، مضيفا:" نقوم بانتاج 3 ونصف مليون طن من القمح، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة سيتم التوجه نحو انتاج 1 ونصف مليون طن، حتى نصل اجمالي 5 مليون طن من القمح".

وأشار السيسي إلى أن البنية الأساسية في مصر كانت شديدة التواضع في كل شئ،، فكان لا بد أن يكون هناك اولويات كبيرة في كل شئ ، وهو ما تقوم به الدولة.

وفي سياق متصل، قال السيسي: "إحنا تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي كلنا مصريين، وكل ما نفعله خلال السنوات الماضية يؤكد أننا كلنا زي بعض ولا تمييز بيننا، وأنا قلت مش هختلف مع حد في أفكاره لكن لازم نحافظ على بلدنا تحت مظلة واحدة".

وتابع السيسي: "أنا متأكد وواثق من النسيج المصري والإجراءات التي نقوم بتنفيذها لـ تعزيز النسيج المصري بشكل كبير".

وعن أزمة كورونا، قال الرئيس السيسي، إنه حدث خلل في سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي تخرج للعالم سواء كانت زراعية أو صناعية أو تكنولوجية في أي دولة من الدول الكبيرة يكون لها تأثير على العالم، مضيفا:" صندوق النقد الدولي يقول إن هناك 143 دولة ستتأثر اقتصاديا بأزمة كورونا"، لافتا: "معدلات النمو في مصر في ظل أزمة كورونا كانت إيجابية".

وأشار: "في ظل أزمة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على العالم كله، في مصر كنا بفضل الله وجهد المصريين وصلابتهم استطعنا تحقيق معدلات نمو إيجابية".

وعن مبادرة حياة كريمة قال الرئيس السيسي، إن مبادرة حياة كريمة مستمرة، معقبا: "المشروع يستهدف 60 مليون إنسان"، مضيفا:" لماذا نتخلى عن مشروع حياة كريمة؟، والتخلي عن المشروع يعني أن التخطيط كان ناقص من البداية"، مؤكدا: "المواد موجودة للمشروع".

وأشار: "هسأل سؤال لكل المصريين، هل أما يكون ليا أخ أو أخت أو أسرة في الريف وليس لديهم صرف صحي هل هذا أمر مقبول"، متابعا: "من منظور وطني أو أخلاقي أو ديني ميتسابوش".

وأوضح: "التغيير في الخطة ليس عيب تمويل، وأنا تحدثت عند إطلاق المشروع أننا نستهدف إنهاء المرحلة الأولى خلال عام، ونتمنى ذلك"، مضيفا:" نحتاج إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة.



وتابع: "قضية الوقت في تنفيذ الخطة في تحدي لأننا ننفذ عمل على حالة ليست مخططة"، موضحا: "الخطة قد تجد بعض الصعوبات عند التنفيذ الفعلي على الأرض".

وفي ملف الإصلاح الإقتصادي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم البدء في برنامج إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 والجميع شارك في تنفيذه، مضيفا:" هل حجم النمو للدولة المصرية يكافئ عدد سكانها، احنا بنجري لتنفيذ المشروعات التنموية وعنصر الزمن هو الحاسم ".

وأكمل الرئيس السيسي:" خلال السنوات الماضية كنت أتحدث عن أهمية سرعة تنفيذ المشروعات لتقليل الفجوة بين نمو الدولة ونمو الشعب المصري، وإذا لم يتم ضبط النمو السكاني لن نشعر بتحسن في الموقف الاقتصادي".



وعن مكافحة الإرهاب في سيناء قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" اوعوا تفتكروا اللي اتعمل في سيناء قليل منهم او مننا، وسنقوم بتوثيق كل شيء في المستقبل ".

وتابع الرئيس السيسي:" اتعملت بنية إرهابية قبل 2011 بـ 5 سنوات في سيناء"، مضيفا:" ادخلوا شوفوا الافلام اللي كانت بتيجي عن سيناء في 2010 وشوفوا الاستعراضات التي كان يقوم بها العناصر الإرهابية، وكان هناك استهداف كبير لـ سيناء وكان هناك تخطيط كبير لهذا الأمر ".