مياه أسيوط تعقد الاجتماع السابع لمجلس إدارة المدرسة الفنية لعرض الميزانية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الاجتماع السابع لمجلس إدارة المدرسة الفنية للمياه بأسيوط الجديدة لمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات تم اعتمادها مسبقاً، وأهم الآثار الإيجابية العائدة على منظومة العمل بالمدرسة.



جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد و مسئولي التربية والتعليم ومسئولي المدرسة الفنية وممثلي جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وناقش الإجتماع تقديرات السنة المالية للإيرادات والمصروفات والالتزامات والأصول الخاصة بالمدرسة، وتحليل ذلك، ومناقشة أعضاء المجلس في شأن الموافقة على تعديل الحافز الخاص بالمدرسين بالمدرسة الفنية.

وأكد رئيس الشركة علي التجهيز لتنفيذ برنامج صيفي لأبناء المدرسة بهدف تنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات وتعزيز طاقاتهم وقدارتهم بصورة إيجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استغلال واستثمار وقت الفراغ في كل ما هو مفيد من خلال ممارسة الأنشطة المتعددة.