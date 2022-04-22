أخبار التوك شو.. السيسي: الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011 والتحديات كانت أكبر من أي رئيس.. ودينا الشربيني: الثقافة الجنسية أول علاج للتحرش

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

السيسي: الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011.. والتحديات كانت أكبر من أي رئيس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا "الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011".

الرئيس السيسي: مبادرة حياة كريمة لن تتوقف.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن مبادرة حياة كريمة مستمرة، معقبا: "المشروع يستهدف 60 مليون إنسان".

الرئيس السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011 وأدت إلى أن مصر فقدت جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.

لا تمييز .. السيسي : تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي وكلنا مصريون |فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إحنا تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي كلنا مصريون، وكل ما نفعله خلال السنوات الماضية يؤكد أننا كلنا زي بعض ولا تمييز بيننا".

كان مخلّف بنت |نجوى فؤاد : "اتجوزت أحمد رمزي 21 يوم" ..فيديو

قالت الفنانة نجوى فؤاد “تزوجت من الفنان الراحل أحمد رمزي 21 يومًا فقط ومن ثم تم الانفصال بسبب أنه كان متزوجا ولديه طفلة وانفصل من زوجته وتزوجنا”.

اتعلمي قبل الجواز عشان تفهمي| دينا الشربيني: الثقافة الجنسية أول علاج للتحرش..فيديو

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أن الثقافة الجنسية أول علاج لظاهرة التحرش.

فيفي عبده: مفيش راجل يقدر يغيرني ومفيش على رأسي بطحة.. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لا تقبل أن تحتفظ بزوجها مقابل الضعف، حيث سألتها الإعلامية بسمة وهبة، وقالت: "في زواج كان بيبقى عندك مشكلة، بتقوي ومش بيهمك، هل النهاردة لو فيفي عبده في بينها مشكلة ورجل الأعمال الديراوي، تضعف شوية عشان الدنيا تمشي وعاوزة كنف راجل".

موافي : الأدوية الملينة ليست الحل لمشاكل الإمساك ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه لا بد من استخدام الحديد لحذر، مؤكدا أن استخدامه بكثرة له أضرار كبيرة على جسم الإنسان.

الإفتاء: إذا زاد الصيام عن 18 ساعة يجوز تقدير عدد ساعات صوم مكة.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا قرر الطبيب عدم استطاعة المريض على الصوم عليه أن يفطر، مؤكدا أنه إذا لم يتم سماع توجيهات الطبيب يقع الذنب على المريض.