نوال الزغبي تغني مهرجانا شعبيا لأول مرة

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بغناء أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، قائلة:" هذا أكثر أغنية أسمعها وأعرفها في الأغاني الشعبي ولكن مش فاهمة كلماتها".