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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوال الزغبي تغني مهرجانا شعبيا لأول مرة

صدى البلد

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي  بعيدا عن كوني فنانة ".

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بغناء أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، قائلة:"   هذا أكثر أغنية أسمعها وأعرفها في الأغاني الشعبي ولكن مش فاهمة كلماتها".

حسن شاكوش الفنانة نوال الزغبي بنت الجيران نوال الزغبي ياسمين عز

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