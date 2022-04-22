نوال الزغبي: أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وكشفت عن الفنان المصري الذى يقنعها بتمثيله، مضيفة:" أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني بتمثيله، أنا أحبه وأري أنه له رؤية في الأدوار التي يقدمها".



وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".