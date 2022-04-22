روبي تنشر الإعلان الرسمى لفيلم واحد تانى.. فيديو

نشرت الفنانة روبي الإعلان الرسمي لـ فيلم “واحد تاني”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت روبي علي الفيديو كاتبة: “الاعلان الرسمى لفيلم واحد تانى او ايام عيد الفطر بجميع دور العرض بمصر و الوطن العربى".

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم واحد ثاني برومو العمل، الذي يعود من خلاله الفنان أحمد حلمي للسينما بعد غياب سنوات.

نشر الفنان أحمد حلمى البوستر الرسمي الثاني لفيلم "واحد تاني" الذي سيطرح في دور العرض خلال الأيام المقبلة.

وعلق احمد حلمى عبر حسابه بموقع "انستجرام":"الافيش التاني لفيلم #واحد تاني وهنزلكوا الاعلان الرسمي اول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفه بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".

من المقرر طرح فيلم “واحد تاني” لأحمد حلمي في موسم عيد الفطر، الذي يشهد عودته إلى السينما مرة أخرى منذ آخر أعماله “خيال مآته” الذي طرح عام 2019.

فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة سينرجي.