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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تنتهي من تصوير فاتن أمل حربي غدا السبت.. خاص

نيللي كريم
نيللي كريم

تنتهي النجمة نيللي كريم من تصوير مسلسلها فاتن أمل حربي وذلك غدا السبت، وكان من المفترض ان تنتهي نيللي كريم اليوم الجمعه من كافة مشاهدها الا ان فريق العمل قرر مد فترة التصوير يوم اخر .

وردت النجمة نيللي كريم على الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي، وقالت:" فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة ".

وأضافت :"  فهناك العديد من النساء التي لا تحصل على حقوقها حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت قامت برفع قضية على القانون؛  بنفس ذات القانون أيضا".

تابعت :" مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم ان كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة".

 

وشهدت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

 

ذهبت نيللي كريم للمحكمة لمواجهة شريف سلامة، وكسب القضية ضدها حيث حكم له برؤية بناته في العقار التي تسكن به نيللي كريم.

 

بينما استطاع محمد التاجي ان يوفر شفه لنيللي كريم ودفع لها ايجارها ولم يبلغها انه الشخص الذي دفع الفلوس لها.

نيللي كريم فاتن أمل حربي شريف سلامة حق المرأة Arts Entertainment

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