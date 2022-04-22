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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 951 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1169 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8880 جنيهات.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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