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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

العشر الأواخر وفقه الأولويات.. عنوان خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة اليوم 22 أبريل 2022م بعنوان: "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".

وظائف الأوقاف


ناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير مسابقة التعاقد مع 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل، وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف، والالتزام بالآليات التي حددها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، في عملية التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

وشدد "جمعة"، على حرص الوزارة أيضا على الاستفادة من إمكانيات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقييم المتقدمين في هذه المسابقة، والذي يعد آلية موضوعية تحقق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة والعدالة، نظرًا لاعتماده في عملية التقييم على منظومة إلكترونية لا مجال فيها للتدخل البشري على الإطلاق، ليحصل على الوظيفة الأحق والأجدر والأكفأ وهو المقصد والمبتغى.

وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية تحقيق العدل الإداري بين الموظفين أو المتقدمين لشغل وظائف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الرضا المجتمعي، وقوة الإيمان بالدولة، ويعمق الولاء والانتماء لها.

ونوه بأن موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو مصدر المعلومات الوحيد المعتمد في كل ما يتصل بالمسابقة ، محذرًا من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة  للعامة والبسطاء في إيهامهم بمحاولة القدرة على التوظيف بالأوقاف ، فهذا زمن قد ولى ولن يعود.

ولفت الوزير إلى المعايير التي تتخذها الوزارة في أنشطتها لتوخي العدالة، سواء في جميع المسابقات سواء كانت للتوظف أم الإيفاد والابتعاث ، وذلك من خلال مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط محددة وواضحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال شهر يناير الماضي، عن طلب التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس و 1000 عامل، للعمل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 مارس الماضي، ولمدة 24 ساعة يوميا أي بواقع 360 ساعة تقديم، حيث تم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ ، وتضمن الإعلان الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة للشغل.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و 694 متقدما.
وأشار إلى أن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية يأتي في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

الجدير بالذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت على أن :" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين كل من وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

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