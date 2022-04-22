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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال في كواليس تصوير برنامج موفي ستار.. صور

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال عدة صور له من كواليس تصوير برنامج "رامز موفي ستار"  عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وعلق رامز جلال: “#رامز_موفى_ستار #رامز_جلال ”.

 

وحل الفنان سليمان عيد، ضيف أمس في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر" .

وجاء رد فعل سليمان عيد كوميدي بعد اكتشاف المقلب وإظهار رامز جلال نفسه، قائلا :ينهار اسوح دنا كنت هموت، مضيفًا:بتوع مسرح مصر كلهم هيفرحوا فيا وحمدي الميرغني أول واحد.

وكشف عن صلة القرابة بينه وبين الفنان حمدي الميرغني، قائلا:"أبوه ابن خالتي وأمه بنت عمتي.. خاله عمي.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

مسرح مصر نجلاء بدر مصر رامز جلال المملكة العربية السعودية انستجرام

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