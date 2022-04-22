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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الموف مع بلوزة أنيقة مصنوعة من القماش الستان المزين بالألوان المبهجة التي زادت من أناقتها.

وانتعلت مي عمر حذاء صيفي مكشوف باللون الموف، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن مسلسل رانيا وسكينة" لـ روبي ومي عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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