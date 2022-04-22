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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجواء صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن.. صور

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أدى المسلمون صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسن، بمحافظة القاهرة، وهي الجمعة قبل الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية - 2022 ميلادية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 22 أبريل، الحادي والعشرين من رمضان ، ليكون تحت عنوان "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

تحري ليلة القدر 

 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهم درس نستخلصه مع دخول العشر الأواخر من رمضان هو ما كان من النبي (صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة مع من آذوه وأخرجوه وحاولوا قتله ، فلم يقابل إساءتهم بمثلها ، بل عفا وأصلح ، وقال قولته المشهورة : "ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟ قالوا : خيرًا ، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ ، فقال (صلى الله عليه وسلم) مقولته الأكثر شهرة والتي جرت مجرى المثل : "اذهبوا فأنتم الطلقاءُ" .


وقد دخل نبينا (صلى الله عليه وسلم) مكة مطأطئًا رأسه تواضعًا لله (عز وجل) ، ولما سمع قائلا يقول : اليوم يوم الملحمة قال (صلى الله عليه وسلم) : "اليوم يوم المرحمة  ، اليوم يعظم الله الكعبة " وكان (صلى الله عليه وسلم) قد نهى قادة الجيش ألا يبدأوا أهل مكة بقتال ، إن لم يبدأهم أهل مكة به ، وأن يتجنبوا القتال ما وسعهم ذلك .

وتابع وزير الأوقاف، في مقال له: لقد تعامل (صلى الله عليه وسلم) مع أهل مكة وغيرهم من منطلق قوله تعالى : "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ، وقوله سبحانه : "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"(فصلت : 34) ، فهذا أوان العفو والصفح والتسامح والتراحم لعل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بواسع رحمته . 
أما الدرس الثاني فهو أن ندرك أن عبادة العشر ليست صومًا وصلاةً وقراءة قرآن فحسب ، إنما هي إلى جانب ذلك بر وصلة ، وزكاة وصدقات ، وإطعام للطعام ، وبعد عن الجشع والاستغلال والاحتكار والأثرة والأنانية ، فضلاً عن اجتناب الحرام بكل صوره وألوانه .

أما الدرس الثالث فهو تحري ليلة القدر في هذه الأيام ، وحيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"(رواه مسلم) .

ونبه الوزير، على أمر هام هو أن بعض الناس قد يظن خطأ أن أمر ليلة القدر محسوم ليلة السابع والعشرين فيحيونها ويغفلون عما سواها ، متجاهلين قول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" (رواه البخاري) ، فقد تكون ليلة القدر في أي ليلة منها ولا سيما الليالي الوترية فعلينا اغتنام العشر كاملة ، فليلة القدر لمن وفقه الله في قيام هذه الليالي ، إذ لو أخلص الإنسان نيته فيها لله ، واستشرفت نفسه حب الطاعة ، لواصل العبادة حبًا في الله ، فمن ذاق عرف ، ومن عرف اغترف ، ولم يتوقف ، وهذا هو الموفق ، فالموفق الحقيقي هو من رزق الهداية وأشرب قلبه بحب الطاعة.

أما الدرس الرابع فإنه إذا كنا نؤمن بأن الأعمال بخواتيمها ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ  فَيَدْخُلُهَا "(سنن ابن ماجه) ، فعلينا أن نختم هذا الشهر الكريم بمزيد من الطاعات رجاء القبول وحسن الخاتمة فنجتهد في هذه العشر ما وسعنا الاجتهاد اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) الذي كان إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ .

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صلاة الجمعة مسجد السلطان حسن شهر رمضان موضوع خطبة الجمعة اليوم وزارة الأوقاف

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