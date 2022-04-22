عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجواء صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقاهرة.. صور

مسجد محمد علي
مسجد محمد علي

أدى المسلمون صلاة الجمعة، من مسجد محمد علي، بمحافظة القاهرة، وهي الجمعة قبل الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية - 2022 ميلادية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 22 أبريل، الحادي والعشرين من رمضان ، ليكون تحت عنوان "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

تحري ليلة القدر 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهم درس نستخلصه مع دخول العشر الأواخر من رمضان هو ما كان من النبي (صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة مع من آذوه وأخرجوه وحاولوا قتله ، فلم يقابل إساءتهم بمثلها ، بل عفا وأصلح ، وقال قولته المشهورة : "ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟ قالوا : خيرًا ، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ ، فقال (صلى الله عليه وسلم) مقولته الأكثر شهرة والتي جرت مجرى المثل : "اذهبوا فأنتم الطلقاءُ" .


وقد دخل نبينا (صلى الله عليه وسلم) مكة مطأطئًا رأسه تواضعًا لله (عز وجل) ، ولما سمع قائلا يقول : اليوم يوم الملحمة قال (صلى الله عليه وسلم) : "اليوم يوم المرحمة  ، اليوم يعظم الله الكعبة " وكان (صلى الله عليه وسلم) قد نهى قادة الجيش ألا يبدأوا أهل مكة بقتال ، إن لم يبدأهم أهل مكة به ، وأن يتجنبوا القتال ما وسعهم ذلك .

وتابع وزير الأوقاف، في مقال له: لقد تعامل (صلى الله عليه وسلم) مع أهل مكة وغيرهم من منطلق قوله تعالى : "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ، وقوله سبحانه : "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"(فصلت : 34) ، فهذا أوان العفو والصفح والتسامح والتراحم لعل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بواسع رحمته . 
أما الدرس الثاني فهو أن ندرك أن عبادة العشر ليست صومًا وصلاةً وقراءة قرآن فحسب ، إنما هي إلى جانب ذلك بر وصلة ، وزكاة وصدقات ، وإطعام للطعام ، وبعد عن الجشع والاستغلال والاحتكار والأثرة والأنانية ، فضلاً عن اجتناب الحرام بكل صوره وألوانه .

أما الدرس الثالث فهو تحري ليلة القدر في هذه الأيام ، وحيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"(رواه مسلم) .

ونبه الوزير، على أمر هام هو أن بعض الناس قد يظن خطأ أن أمر ليلة القدر محسوم ليلة السابع والعشرين فيحيونها ويغفلون عما سواها ، متجاهلين قول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" (رواه البخاري) ، فقد تكون ليلة القدر في أي ليلة منها ولا سيما الليالي الوترية فعلينا اغتنام العشر كاملة ، فليلة القدر لمن وفقه الله في قيام هذه الليالي ، إذ لو أخلص الإنسان نيته فيها لله ، واستشرفت نفسه حب الطاعة ، لواصل العبادة حبًا في الله ، فمن ذاق عرف ، ومن عرف اغترف ، ولم يتوقف ، وهذا هو الموفق ، فالموفق الحقيقي هو من رزق الهداية وأشرب قلبه بحب الطاعة .

أما الدرس الرابع فإنه إذا كنا نؤمن بأن الأعمال بخواتيمها ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ  فَيَدْخُلُهَا "(سنن ابن ماجه) ، فعلينا أن نختم هذا الشهر الكريم بمزيد من الطاعات رجاء القبول وحسن الخاتمة فنجتهد في هذه العشر ما وسعنا الاجتهاد اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) الذي كان إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ .

81c5ef98-bbfa-4a8e-a03f-25986b3a1484
81c5ef98-bbfa-4a8e-a03f-25986b3a1484
331d54b4-292a-4244-96c2-a23bad656bc0
331d54b4-292a-4244-96c2-a23bad656bc0
7265c09a-4cb1-4204-870e-0d57d4063590
7265c09a-4cb1-4204-870e-0d57d4063590
42583ac7-7c79-42d6-80ac-dfc3bd238ee2
42583ac7-7c79-42d6-80ac-dfc3bd238ee2
86323496-251f-404a-ad96-34507b9fbc06
86323496-251f-404a-ad96-34507b9fbc06
b8bc5d5d-7879-48c1-a76f-6789d99e7a20
b8bc5d5d-7879-48c1-a76f-6789d99e7a20
b3237f8d-a763-45f8-b6da-ee611c34039e
b3237f8d-a763-45f8-b6da-ee611c34039e
صلاة الجمعة مسجد محمد على شهر رمضان موضوع خطبة الجمعة اليوم وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: لا يشترط تحري ليلة القدر في الليالي الوترية.. فيديو

رئيس الاتحاد السنغالي ينفي إقامة مباراة ودية مع مصر.. تفاصيل

كايزر تشيفز: نرفض الحديث عن مفاوضات الأهلي مع سمير نوركوفيتش |خاص

دفع بوتين لتغيير خطته.. سر حصن آزوفستال بـ"ماريوبول"|يتحمل الاستهداف النووي والبري

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022

وزير الأوقاف: 3 أفعال حرص عليها النبي في العشر الأواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ