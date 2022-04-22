90 مصلى للنساء في المسجد الحرام بالعشر الأواخر والإقبال كبير بأول ليلية

قالت الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، مساعد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشئون النسائية، إن هناك تسعين مصلى للنساء في المسجد الحرام وساحاته والسطح والقبو خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

مصليات للنساء بالحرم في العشر الأواخر

90 مصلى للنساء بالحرم

وأوضحت « الرشود» ، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، قد خصصت هذه المصليات للنساء وجهزتها منذ بداية الشهر الكريم وفي وقت مبكر لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في هذه العشر الأواخر المباركة، واللاتي توافدن على المسجد الحرام في أول ليالي العشر ابتغاء ما عند ربهن من فضل ومغفرة ورحمة وتحريًا لقيام ليلة القدر.

وأضافت أن المصليات منها الدائمة ومنها الاحتياطية والطارئة، مشيرة إلى أن من بينها أربعة مصليات خاصة بذوات الإعاقة ومرافقاتهن، فضلاً عن اثنين للاعتكاف، وتتفاوت المصليات في مساحتها وسعتها بحسب جهتها وكثافة المقبلات لأداء الصلاة فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات من ترحيب وتنظيم وإرشاد وتطهير وتطييب وتفويج وسقاية، وخدمات لذوي الإعاقة ، وخدمات طبية وإسعافية تقدم بلغاتهن.

للمعتكفات بالمسجد الحرام

المسجد الحرام يستقبل 500 معتكفة

وكانت « زيد الرشود» ، قد أشارت إلى استعداد الرئاسة لاستقبال (500) معتكفة داخل المسجد الحرام، حيث حرصت الرئاسة على إقامة شعيرة الاعتكاف وإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضوان الله عنهن، وتمكين الراغبات منهن، بتخصيص مصلى لاعتكاف النساء في قبو توسعة الملك فهد - رحمه الله - وقد أنهت استعداداتها لاستقبال (500) معتكفة.مبينه بأنه خصص خزانة لكل معتكفة، وتخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول المعتكفات ودخول أغراضهن الشخصية.

إقبال كبير على مصلى النساء

و نبهت إلى أن الإقبال هذا العام على الاعتكاف بالمسجد الحرام كان كبيرًا جدًا بعد رفع معظم الإجراءات الاحترازية؛ مما جعل الرئاسة والجهات المشاركة تتخذ كافة الإجراءات المتدرجة التي من شأنها ضمان عودة الاعتكاف في بيئة آمنة صحية، منوهة بأن كافة الوكالات النسائية المعنية على أتم الاستعداد لتهيئة الأجواء الملائمة للمعتكفات وتأمين كافة احتياجاتهن وإعانتهن لأداء العبادات بسهولة ويسر.

وتقدمت بجزيل الشكر إلى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لدعمه الدائم وتوجيهاته السديدة ، ومتابعته الحثيثة والمؤكدة على تضافر الجهود المجوّدة والعمل على إنجاح الخطط المعتمدة؛ لضمان تقديم أفضل الأعمال والخدمات النسائية المتميزة لقاصدات بيت الله الحرام.