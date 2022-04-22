أرتيتا: النني أحد أهم لاعبي أرسنال.. وجلسة ستجمعه بخصوص تجديد عقده

وصف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف المصري محمد النني بالاستثنائي، مؤكدًا أنه أحد أهم لاعبي الفريق اللندني.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:" دعوني أقول، بالنسبة لي، فأن محمد النني هو واحد من أهم لاعبي الفريق، هو شخص استثنائي ولاعب كرة قدم رائع، يتم تجاهله في بعض الأحيان ولا يحصل على التقدير الذي يستحقه."

وقدم محمد النني أداء مذهلًا في انتصار فريقه ارسنال على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ديربي لندن، يوم الأربعاء الماضي، ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي.

وأكمل قائلًا: “لقد اقنعته في يناير الماضي بالبقاء معنا، أنا سعيد معه، النادي سيعقد جلسة معه بخصوص عقده”.

وينتهي عقد محمد النني مع ارسنال بنهاية الموسم المقبل.