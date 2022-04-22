عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يلتقي أمين الأمم المتحدة في موسكو

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي سيزور موسكو لعقد محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كما سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يُذكر أن الأمم المتحدة سلمت، قبل ذلك، خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية في المنظمة الدولية، تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي؛ لبحث سبل وقف النزاع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن الفكرة هي أن يذهب جوتيريش إلى كلتا العاصمتين، إلى موسكو وكييف، للقاء كلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال"، مُشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".

الكرملين الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

بأوامر طالبان .. حظر تيك توك وببجي في أفغانستان

بعد اتهامه بالاغتصاب والتعاطي.. مايك تايسون يضرب راكباً أزعجه في إحدى الطائرات

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

شغل في العالي الحلقة 21.. أول ظهور فني لـ أحمد حسام ميدو

رعب سالم الدوسري في مواجهة تمساح رامز موفي ستار

المفتي : علينا اتباع قرارات الجهات المعنية بشأن الاعتكاف وصلاة التراويح |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ