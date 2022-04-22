الكرملين: بوتين يلتقي أمين الأمم المتحدة في موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي سيزور موسكو لعقد محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كما سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يُذكر أن الأمم المتحدة سلمت، قبل ذلك، خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية في المنظمة الدولية، تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي؛ لبحث سبل وقف النزاع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن الفكرة هي أن يذهب جوتيريش إلى كلتا العاصمتين، إلى موسكو وكييف، للقاء كلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال"، مُشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".