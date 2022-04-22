خروج 5 أشخاص عقب تماثلهم للشفاء.. أصيبوا بنزلة معوية بالشرقية

خرج 5 أشخاص عقب تعافيهم من إصابتهم بنزلة معوية عقب تناولهم وجبة الإفطار، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد استقبال مستشفى فاقوس كلا من "ن . و . م" 37 سنة ، ربة منزل مصابة بنزلة معوية، وتم عمل الفحوصات اللازمة ودخول قسم الباطنة، و" ح. م . ال " 47 سنة مصاب بنزلة معوية تحت الملاحظة بالاستقبال بقسم الباطنة، و" س . ح . م " 5سنوات، مصابة بنزلة معوية تم حجزها بقسم الأطفال، و" خ . ح . م " 15 سنة، مصاباً بنزلة وتم دخوله رعاية طوارئ، و" م . ح . م " 11 سنة مصابا بنزلة معوية وتم دخوله رعاية الأطفال، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس عقب تناولهم وجبة الإفطار أمس.

تم تحويل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم وتحرير محضر بالواقعة.