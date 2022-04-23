عمرو أديب: إحنا محتاجين "فراودة" في جلب الاستثمار

قال الإعلامي عمرو أديب، أننا نحتاج ناس تحقق السياسات الجديدة ومحتاجين ناس تعرف تروج للبلد وتعرف تجيب المشروع من بره وتقعده هنا وتشغله وتوطنه .



وأضاف عمرو أديب " احنا فهمنا خلاص ان الهوت ماني اللي بيستثمر يومين ويمشي اول منحى تاريخي بياخد فلوسه ويجري بره وانت عاوز مستثمر يقعد معاك زي سامسونج وال جي والمستثمر الإماراتي والسعودي الي فاتحين بيوت ومشغالين عائلات ".







وتابع عمرو أديب " الان نحن في حاجة إلى تجديد دم المسؤولين الاقتصاديين، والناس اللي اشتغلت على الإصلاح الاقتصادي بعدهم عاوزين فراوده في يقدروا يعملوا طفره في الاستثمار و جلب الأموال ".