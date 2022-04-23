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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: 60 سنة والبلد بتعاني ولازم حد يغير ويعمل تحول كبير

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، " لو انا في يوم كنت رئيس لمصر مش هعمل زي ما عمل الرئيس السيسي انا هظبطكم واوضبكم بالتموين والعلاوة الدورية لا هعمل طرق ولا مدارس ولا مستشفيات ولا هعمل مشاريع ولا اي حاجة انا هريحكم وابسطكم واللي يجي بعد كده يبقي يعمل وهو ده الرئيس المثالي في مصر ".

 

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع على mbc مصر ، " انا هريح دماغي ياعمي وكل ما يبقى فيه دوشة علاوة دورية ١٠% وسعر الدولار ثابت وانا عايش واحنا عائشين مع بعض بلا مدارس ولا مستشفيات انا لو بقيت رئيس هريح الشعب كده " .

 

وأكمل  يا جماعة: " انا عمرو أديب بكلامي كده مش هبني دولة، وانا ماكنتش هصلح قطارات ولا مترو وهبسطكم ، 

وتابع عمرو اديب "لازم حد يغير احنا بقلنا ٦٠ سنة البلد بتعاني وأن الأوان أن الرئيس يصلح ويعمل تحول في ٧ سنوات ".

 

الرئيس السيسي سعر الدولار الإعلامي عمرو أديب الحكاية التموين

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