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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

صاعقة رعدية - ارشيفي
صاعقة رعدية - ارشيفي

 

ضربت صاعقة رعدية، قطيعا من الإبل غرب محافظة عفيف السعودية، وأدت إلى نفوق خمسة منها.

وتشهد محافظتي عفيف ومهد الذهب، أمطارا متفرقة منذ الخميس.


وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر تنبيها، يتوقع حدوث رياح نشطة وسحب رعدية وتدني في مدى الرؤية على مناطق عدة في المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، على عدة مناطق، تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية، عن المركز توقعه، امتداد الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

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