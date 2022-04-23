اقتصاد الإمارات.. مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 732.3 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 158.48 مليون درهم و 240 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 295.8 مليون درهم منها 6 رهون لأراض بقيمة 7.44 مليون درهم و 113 رهنا لفلل وشقق بقيمة 288.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 110 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 5.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة مليونين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة مليون درهم.