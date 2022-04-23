الشباب والرياضة بالأقصر تنظم الصالون الرمضاني الأول للنشء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وبين مشيخة الأزهر الشريف، الصالون الرمضاني الأول بمركز شباب طيبة العوامية.

ويستهدف الصالون الرمضاني 50 طليعا وأسرهم من أعضاء مراكز شباب الأقصر ويهدف الي الحديث عن شهر رمضان المبارك وفضل الصيام وفضل شهر رمضان المبارك علي باقي الشهور وليلة القدر والدعاء في شهر رمضان وان شهر رمضان تذكية وتهذيب للنفس يمتد اثرها في سلوك الإنسان .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وبحضور صلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بالاقصر ودعم الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع و ايمان عثمان مدير عام البرنامج للموهوبين و فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب.



واستضاف الصالون الرمضاني فضيلة الشيخ أحمد أحمد علي مدير التعليم الثانوي وفضيلة الشيخ علي الشاذلي محمود من دار الإفتاء.