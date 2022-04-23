علي جمعة: القلقشندي جمع في كتابه "صبح الأعشى" موسوعة فريدة من كافة العلوم

سلط الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن التجديد عند الشيخ أبو العباس القلقشندي، والذي يتمثل في كتابه "صبح الأعشى".

وقال علي جمعة، في برنامج "مصر أرض المجددين"، إن الشيخ أبو العباس القلقشندي، جمع في هذا الكتاب موسوعة فريدة في علم التاريخ والجغرافيا والسياسة والكتابة، وكيفية إنشاء الرسائل وكيفية التعامل مع الآخرين، مع رؤية عميقة في العلاقات الداخلية والعلاقات الدولية، حتى أصبح هذا الكتاب حجة لكل من أراد أن يتعلم هذا الفن.

وأضاف علي جمعة، أن الشيخ أبو العباس القلقشندي، من قرية قلقشند بمحافظة القليوبية، وانتقل إلى الإسكندرية وتتلمذ على يد علمائها أبرزهم ابن فضل الله العمري، وتوفي القلقشندي عام 821 في أوائل القرن التاسع الهجري عن عمر 65 سنة.



يعتبر كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للشيخ أبو العباس القلقشندي (المتوفى سنة 821ه الموافق 1418م)، موسوعة لجميع العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية، وقد تُرجم لأكثر من لغة وصدرت مجموعة من الكتب والأبحاث العلمية للتعريف بأهمية هذا العمل الضخم.