اقتصاد الإمارات|كهرباء ومياه دبي تنظم سلسلة فعاليات احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات الافتراضية والحضورية لتحفيز بيئة الابتكار في الهيئة والمجتمع.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد أقامت الهيئة فعالية "يوم مع مبتكري الهيئة" في خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيسي بمشاركة أكثر من 60 موظفاً و25 طالبة من مجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء في دبي.

وسلطت الفعالية الضوء على ابتكارات الطالبات وتطويرها بمساعدة مبتكري الهيئة علاوة على الاطلاع عن كثب على مشاريع المبتكرين والتعرّف على تقنياتها وأدواتها ..كذلك نظمت الهيئة جلسات افتراضية لرفع مستوى وعي موظفي الهيئة حول صناعة المستقبل وجلسات حديث الابتكار /I-Talk/ بعنوان الاستخدام الأمثل للبيانات والإنجازات أقرب مما تتخيل ..ثقافة استشراف المستقبل ورحلة إلى المستقبل.

وأشار سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أهمية تشجيع الموظفين والطلبة وجميع أفراد المجتمع على الابتكار وتمكينهم من استخدام وتطوير أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ليكونوا شركاء فاعلين في استنباط الحلول والأفكار الإبداعية الاستباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا الحالية والقادمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة ومواصلة التطوير والتحسين لتعزيز تنافسية الهيئة على مستوى العالم وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بوصفها حاضنة عالمية للابتكار.

وأضاف أنه ومن خلال "ديوا الرقمية" ذراعها الرقمية تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي".