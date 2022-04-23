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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الهجوم عليه.. حسام حسن يصالح جماهير الأهلي بإزالة صورة سموحة

صدى البلد

حرص حسام حسن نجم النادي الأهلي علي مصالحة جماهير الفريق عقب الهجوم عليه لقيامه بتغيير صورة الحساب الرسمي لصورته بقميص سموحة.

وقام حسام حسن بإعادة صورته بقميص الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عقب تغيير الصوره أمس بقميص سموحة 

و هاجمت جماهير الأهلي  حسام حسن عقب تغييره للصورة حيث اعتبرتها الجماهير اشارة لقرب رحيله عن الفريق عقب غيابه عن المشاركة أساسيا.

كانت الصحف المغربية سلطت الضوء على إقصاء الرجاء من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي.

عمرو السولية يحتفل بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

ناقد رياضي: موقف جماهير الرجاء من أرواح شهداء الاهلى نال احترام الجميع

وودع الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والتعادل 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، الليلة الماضية.

ماذا قالت الصحف المغربية عن إقصاء الرجاء؟
لو 360 سبورت :

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله مع الرجاء
مدرب الرجاء لجماهير فريقه: سامحونا بعد الإقصاء
 المنتخب:

الرجاء يغادر عصبة الأبطال على يد الأهلي
البطولة:

غضب جماهير الرجاء تُجاه لاعبي فريقها بعد نهاية المباراة


 هسبورت :

الرجاء يكتفي بالتعادل أمام الأهلي المصري ويغادر دوري أبطال إفريقيا

هسبريس :

الرجاء يكتفي بالتعادل أمام الأهلي المصري ويغادر دوري أبطال إفريقيا

في سياق متصل، اعتذر رشيد الطاوسي المدير الفني لجماهير فريقه، بعد وداع دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الأهلي.

وقال الطاوسي في تصريحات صحفية عقب المباراة:" لم نقصر خلال الشوطين، بذلنا أقصى لم لدينا من جهد، ونجحنا في تحقيق أفضل سيناريو بتسجيل هدف مبكر".

أضاف:" المباريات التي تلعب على أعلى مستوى، تحسم بجزئيات بسيطة، والتجربة كانت في مصلحة الأهلي".

تابع:" لاعبو الرجاء لا يمتلكون الخبرة الكافية في دوري أبطال إفريقيا، باستثناء عدد قليل، الفريق يتكون من مجموعة شابة، في حين يمتلك لاعبو الأهلي خبرات كبيرة".

أكمل :" حاولنا استغلال المساحات ولكن الأهلي أجبرنا على التراجع للوراء، بعد تسجيل الهدف الأول، لعدم إعطاء مساحات كبيرة لمهاجمي الأهلي وتكرار ما حدث في مباراة الذهاب".

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