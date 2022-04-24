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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لحيازتهما 2 كيلو حشيش بالشروق

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، أثناء استقلالهما سيارة بالشروق.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، أثناء استقلالهما سيارة بالشروق.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير بذلك.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ، والسيارة لسهولة التنقل .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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