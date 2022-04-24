عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يدعم الأداء المالي ومراعاة نظم الميكنة الحديثة

أهداف قانون المالية العامة الموحد .. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر قانون المالية العامة الموحد ، من أبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب ، لدعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.

وتقوم فلسفة ” قانون المالية العامة الموحد” على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة وتطبيق موازنة البرامج لضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء.

ويعمل قانون المالية العامة الموحد ،على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب الأداء المالى النظام الاقتصادى المصرى نظم الميكنة الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

أدعية ليلة القدر.. تغفر جميع ذنوبك وتريح بالك وقلبك

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لـ بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة يزور تركيا قبل التوجه لـ روسيا وأوكرانيا

لفتة إنسانية من قرينة الرئيس تجاه أم فقدت أبناءها الثلاثة|القصة كاملة لوفاتهم

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين في الطريق لـ أوكرانيا..وزيلينسكي يطلب أسلحة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ