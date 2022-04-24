عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز صلاة وترين في ليلة واحدة ؟ .. الإفتاء توضح رأي الفقهاء

صلاة الوتر
صلاة الوتر

هل يجوز صلاة وترين في ليلة واحدة ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك . 


وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن صلاة قيام الليل تكون بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، منوها بأن كل هذا وقت قيام الليل.


وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه من الممكن أن يكون قيام الليل إحدى عشرة ركعة، منوها بأنه لو نام الإنسان، ثم استيقظ للصلاة فعليه ان يصلي، ولكن لا يصلي ركعة الوتر مره أخرى.


وأوضح أمين الفتوى، أنه لو صلى الإنسان الوتر مرة لا يصليها مرة أخرى في نفس اليوم، مستشهدا في ذلك بقول النبي -صلى الله علية وسلم- قال، "لا وتران في ليلة".


كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة:


ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية أداء صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.


وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأحناف قالوا إن الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه.


وتابعت: المالكية قالوا إن سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.


واسترسلت أن الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة .


هل يجوز الصلاة بعد الوتر بدون نوم، مع العلم أنه ورد حديث للرسول «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها بـ«فيسبوك».


وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.
 

صلاة الوتر كيفية صلاة الوتر هل يجوز الصلاة بعد الوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

أدعية ليلة القدر.. تغفر جميع ذنوبك وتريح بالك وقلبك

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين في الطريق لـ أوكرانيا..وزيلينسكي يطلب أسلحة جديدة

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد العام الماضي.. تفاصيل

في ذكرى رحيل محمود مرسي.. تعرف علي أبرز محطاته الفنية

تفشٍ جديد لوباء إيبولا بالكونغو.. والصحة العالمية تحذر: الوقت ليس في صالحنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ