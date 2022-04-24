الصحة تعلن طرق الوقاية من كورونا خلال الأعياد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا في الأعياد والمناسبات.

أوضحت الوزارة، أنه يمكن الحماية من خطر الاصابه في العيد بفيروس كورونا لو تم اتباع الإجراءات التالية:-

-الالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

-الابتعاد عن الأماكن الزحام والمغلقة.

-تطهير الأيدي باستمرار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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نسخة ايفون

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