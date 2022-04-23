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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض حوار أوبرا وينفري مع فيولا ديفيس على منصة "نتفليكس"

اوبرا وينفري
اوبرا وينفري

تعرض منصة نتفليكس Netflix لقاء أوبرا وينفري مع  فيولا ديفيس تكشف لنا فيه لأول مرة عن كواليس أعمالها وكتابها الجديد وحياتها قبل الشهرة والنجاح، Oprah + Viola يُعرض الآن.

تتبادل "أوبرا وينفري" الحوار مع الممثلة "فيولا ديفيس" الحائزة على جائزة الأوسكار حول مذكّراتها المذهلة الصادرة حديثًا Finding Me.

اوبرا وينفري

وللمرة الأولى تشارك "فيولا" ذكريات من طفولتها التي اتّسمت بفقر يفوق التصوّر وإساءة معاملة مزعجة وكلّ ما يتسبب للإنسان بالألم.

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وتكشف "فيولا" كيف أنّ تخلّيها عن تمنّي ماضٍ مختلف أضفى على روحها السلام والتسامح واستعادة الشعور بالذات. وتشرح أيضًا كيف تجلّى لها الحبّ في حياتها، وما تطلّبه الأمر منها لتصبح واحدة من أكثر الممثلات شهرة وموهبة في وقتنا الحالي.

أوبرا أوبرا وينفري Netflix نتفليكس Oprah Viola جائزة الأوسكار

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