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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دولة لا تنام.. أحمد موسى : 90 مليار جنيه تكلفة تبطين الترع..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية تنفيذ مشروع حياة كريمة لتطوير القرى  المصرية وتغيير حياة 60 مليون مواطن .


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   الشعب المصري يستفيد من مبادرة حياة كريمة وتم تبطين وتطهير الترع وتغيير شكلها السيء الذي اعتدنا عليها لسنوات كثيرة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"    الرئيس السيسي أكد ان مشروع تبطين الترع تكلفته 90 مليار جنيه  كي تصل المياه لكافة الأراضي الزراعية وتكون مياه نظيفة ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الدولة المصرية لا تنام والعمل مستمر لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات ".

أحمد موسى تبطين الترع حياة كريمة الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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