دولة لا تنام.. أحمد موسى : 90 مليار جنيه تكلفة تبطين الترع..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية تنفيذ مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وتغيير حياة 60 مليون مواطن .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الشعب المصري يستفيد من مبادرة حياة كريمة وتم تبطين وتطهير الترع وتغيير شكلها السيء الذي اعتدنا عليها لسنوات كثيرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد ان مشروع تبطين الترع تكلفته 90 مليار جنيه كي تصل المياه لكافة الأراضي الزراعية وتكون مياه نظيفة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية لا تنام والعمل مستمر لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات ".