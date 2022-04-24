العيد قرب .. طريقة عمل كحك الشوفان الصحي

يشعر الكثير من الأشخاص بالرغبة فى تناول الكحك ولكن يتخوفون من تناوله لما يحتويه من سعرات حرارية عالية، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كحك الشوفان الصحي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

كحك الشوفان الصحي



٢ كوب دقيق شوفان

لبنه تركي او لبنه من الزبادي البيتي

٢ م ك سمسم

١ م ك ريحة الكحك

١ م ص بيكنج بودر

١ م ص سمنة بلدي او م ص من ريحة السمن البلدي من العطار

رشة قرفة

الحشو :

عين جمل

عجوة مع فواكه مجففة



التزيين :



سكر بودر

طريقة التحضير :



نقوم بخلط الدقيق مع السمسم والقرفة وريحة الكحك والبيكنج بودر مع اللبنه التركي ثم نضيف السمنة ونعجنها جيدا ثم نتركها لمدة ربع ساعة ثم نحشو الكحك ويشكل ويدخل الفرن وبعد خروجه يزين ويقدم.