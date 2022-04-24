أمينة خليل تشارك متابعيها عبر إنستجرام بصورة من أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت أمينة خليل بوضع قلب اسود ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونات الصورة على اعجابهم .

يذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي: "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الأحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية".