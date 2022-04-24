قائد وفاق سطيف : الأهلي فريق كله مميز..والبطولة صعبة هذا الموسم

أكد أكرم جحنيط قائد فريق وفاق سطيف الجزائري أن جميع لاعبي الأهلي مميزين، وبطولة دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية هذا الموسم.

وقال جحنيط في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل الفرق في دوري أبطال أفريقيا صعبة، والبطولة صعبة هذا الموسم، إن شاء الله نكون في الموعد ضد الأهلي ونحسم التأهل إلى النهائي".

وحول فوز موسيماني مدرب الأهلي على وفاق سطيف من قبل عندما كان مدربا لصن داونز قال: "كل مباراة لها ظروفها، تلك الهزيمة لم نتذكرها وأصبحت من الماضي، نحن نفكر في الحاضر".

وختم حديثه قائلا: "جميع اللاعبين في الأهلي مميزين لن أتحدث عن نقطة قوة تتمثل في لاعب واحد بل الفريق بالكامل قوي مثل فريقنا".