محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد|صور

زار اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .

ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور ، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره ، مشيراً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة والتى قد شهدت طفرة ملموسة وواقعية بشتى المجالات التنموية ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .