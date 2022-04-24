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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد|صور

محافظ المنوفية يقدم
محافظ المنوفية يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

زار اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .
ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور ، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً  علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره ، مشيراً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام  وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة والتى قد شهدت طفرة ملموسة وواقعية بشتى المجالات التنموية ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .

عيد القيامة محافظة المنوفية المنوفية تهنئة الأقباط

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