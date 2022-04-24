أحمد حجازي يعود للتدريبات الجماعية مع الاتحاد السعودي نهاية الأسبوع

كشفت تقارير سعودية، عن موعد عودة أحمد حجازي، مدافع نادي إتحاد جدة، للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية: “تأكد عودة أحمد حجازي للتدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع الحالي،وذلك عقب إنتهائه من أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي، من الإصابة التي لحقت به مؤخراً”.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة اللاعب في مباراة الفتح القادمة، المقرر إقامتها يوم 6 مايو القادم،في إطار الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بيد مدربه كونترا.

وأختتمت الصحيفة أن جماهير الإتحاد تترقب مشاركة حجازي في المباريات الخمس الأخيرة أمام فرق (الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن) ضمن دوري المحترفين، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.

وكان أحمد حجازي قد تعرض للإصابة مؤخراً في العضلة الضامة، أثناء مشاركته مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والذي توج بها المنتخب السنغالي على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.