محافظة الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية "ستار كليبر" وعلى متنها 141 سائح

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم الأحد، باستقبال الباخرة السياحية "ستار كليبر"، التى ترفع علم مالطا والقادمة من ميناء سفاجا، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، والتى تقل على متنها عدد 141 سائح وعدد 61 طاقم السفينة.

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وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان دخول وخروج السائحين من وإلى الإسكندرية بيسر وآمان، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري تشييع جثمان والدة الفنانة سمية الخشاب بالمنارة في الإسكندريةومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.



وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الأثرية، وذلك وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال ، و من المقرر أن تكمل السفينة رحلتها إلى ميناء رودس باليونان.