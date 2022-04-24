بيراميدز يتصدر تريند تويتر بعد توديع الكونفدرالية .. شاهد

تصدر نادى بيراميدز تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد توديع بطولة الكونفدرالية عقب الهزيمة أمام مازيمبي .

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ بيراميدز ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت برز التغريدات كالاتى :

و فاز فريق مازيمبي الكونغولي على منافسه بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "مازيمبي" ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وودع فريق بيراميدز بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام مازيمبي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

جاء الهدف الأول لفريق مازيمبي في الدقيقة 33 عن طريق كريستيان كوفي، وأضاف زميله جوفتي بولا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاع فريق مازيمبي الكونغولي ضربة جزاء في المباراة أمام بيراميدز بعدما ارتطمت الكرة في العارضة وأنقذت بيراميدز من هدف محقق.

استحوذ فريق بيراميدز علي الكرة بنسبة 63% بدون خطورة على مرمى مازيمبي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 37%.

وسدد فريق مازيمبي 17 كرة، منها 7 كرات بين الثلاث خشبات، بينما سدد بيراميدز 13 كرة، 6 منها على مرمى المنافس بشكل صحيح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين بيراميدز ومازيمبي.