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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كليات جامعة حلوان تبدأ الاستعداد لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام.. وعلوم تكشف عن مواعيد إمتحانات التخلفات.. والطلاب نتمنى أن تشركنا الكلية فى وضع الجداول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

علوم جامعة حلوان: إمتحانات التخلفات تقام 22 مايو

 

صيدلة جامعة حلوان: امتحانات نهاية العام التحريرية تحدد بعد العيد

 

طلاب جامعة حلوان: نتمنى أن يتم إعداد الجداول ومراعاة الايام بين المواد وبعضها 

 

 

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني العام الجامعى 2021-2022، وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، والتي من المقرر أن يخوضها الطلاب بعد نهاية عيد الفطر المبارك.

وأعلنت إدارات الكليات بالجامعة، أنه سوف يتم اعلان جداول الامتحانات للطلاب منذ بداية مايو بعد العودة من إجازة عيد الفطر ليستعد الطلاب لها، كما أن هناك بعض الكليات التي سوف تقوم بإداء الامتحانات العملية بعد عيد الفطر مباشرة، وقد أعلنت عن جدول الامتحانات بها خلال الايام القليلة الماضية.

وأشارت ادارة جامعة حلوان إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني العام الجامعى 2021-2022، بالكليات مع توفير مواد التعقيم واجراء تعقيم دوري لقاعات الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات لتجنب أي زحام.

وقال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن موعد إمتحانات نهاية العام الجامعى 2021-2022، لم يتم تحديده بشكل كام وإنما تم تحديد بدء الامتحانات العملية للطلاب .

وصرح الدكتور سرور انه تم وضع الجداول وإعلانها للطلاب بالكلية، حيث سوف تبدأ الامتحانات بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك فتكون يوم الأحد الموافق 8 مايو وسوف تنتهي يوم الموافق 23 مايو لجميع الفرق الدراسية.

وأشار عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن مواعيد الامتحانات النظرية سوف يتم تحديدها بعد العودة من إجازة العيد، وانه سوف تنطلق مع بداية شهر يونيو بعد أن يكون الطلاب قد انتهوا من الامتحانات  العملية.

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ومن جانبها قال شريف سيد الطالب بالكلية أن كان يتمنى أن يتم تأجيل مواعيد الامتحانات العملي لمدة إسبوع حتى لا تكون مواعيدها بعد إجازة العيد مباشرة، حيث كنا نتمنى أن نستمتع بالعيد بعيدآ عن إجواء الدراسة والامتحانات.

بينما أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن مواعيد إمتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022، للطلاب المحملين بمادة او اثنين من سنة سابقة.

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية أن إمتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ بعد العودة من إجازة عيد الفطر بشكل كافى حيث سوف تنطلق  يوم الاحد الموافق 22 مايو وتنتهى الخميس الموافق 26 مايو، لجميع الفرق الدراسية.

وأشار أن الكلية قد قامت بإعلان جداول الامتحانات للطلاب وأنه قد وجهت نداء إلى الطلاب أن يجب على الطلاب مراجعة المواد الخاصة بهم والتواصل مع مكتب شئون التعليم والطلاب فى حالة وجود أى مشكلة فى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦، موضح أن الطالب هو المسئول عن مراجعة المواد المحمل بها من الفرق السابقة.

وأعربت نوره محمد الطالبة بكلية العلوم ، عن سعادتها باستماع الكلية إلى أراءهم  وتنفيذها، خلال إمتحانات التخلفات.

بينما قال مسئول شئون الطلاب بكلة هندسة حلوان جامعة حلوان، أنه وفقآ للجدول الزمنى الموضوع من قبل الكلية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، فسوف تبدأ الامتحانات فى الأسبوع الرابع عشر يوم السبت الموافق 21 مايو، وانها سوف تنتهي يوم السبت الموافق 4 يونيو.

واضاف أن الكلية سوف تبدأ إمتحانات طلاب التخلفات، وإمتحانات العملي والشفوى فى الأسبوع السابع عشر والذى سوف يكون يوم السبت الموافق 11 يونيو.

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واوضح أن الكلية لم تنتهى  من وضع جدول نهائى للمتحانات وأن الكلية قد وضعت جدول مقترح لترتيب المواد على الطلاب لقياس اراهم وإذا كان لديهم أى من تعقيبات علية.

وكان قد وجه ووجه المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير، جميع الجامعات والمعاهد بالالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بجميع الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.

وقال عبد الرحمن محمد أحد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان، أنه يتمنى أن يتم مراعاة الايام والفروق بين المواد الدراسية وبعضها حتى لا يحدث ضغط علينا من قبل الطلاب. 

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