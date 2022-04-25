عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 25-4-2022

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الاثنين  25 أبريل  2022 وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب دون مصنعية


وسجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  اليوم الاثنين نحو 1251جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1147جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1095جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 939جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو730جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 626 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو8760جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.251 مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1933دولار للأوقية


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب Real Estate Finance اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

موضوعات متعلقة

استقرار على الارتفاع.. أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد 24 أبريل

ترشيحاتنا

سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

تبدأ من 31 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-4-2022

من فئة السيدان .. أسعار ومواصفات بيستون B70 موديل 2022 |صور

سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 25-4-2022

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ