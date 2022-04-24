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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: ماكرون أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ 20 عاما

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيمانويل ماكرون أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية لمدة خمس سنوات منذ 20 عاما.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “الرئيس الفرنسي أمامه تحديات كثيرة وهو أصغر رئيس فرنسي منذ نابليون بونابرت”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل فرنسا إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".

الإعلامي أحمد موسى الانتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي الفرنسية إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي على مسئوليتي

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