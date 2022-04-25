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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تؤكد إطلاق هاتفها الأرخص Vivo S15e بمعالج من سامسونج

فيفو تؤكد إطلاق هاتفها
فيفو تؤكد إطلاق هاتفها الأرخص Vivo S15e بمعالج من سامسونج

أكدت شركة فيفو الصينية عدد من مواصفات هاتفها الأرخص Vivo S15e ضمن مجموعة هواتفها المميزة  Vivo S15 وفتحت الشركة باب الحجز للعملاء في الصين، وتعتزم الشركة إطلاقه في الأسواق العالمية في وقت لاحق.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه يمكن للمستخدمي طلب هاتف فيفو  Vivo S15e من موقع فيفو الرسمي في الصين وكذلك موقع JD.com ، كما حصل الهاتف على معالج من تصنيع  شركة سامسونج، ولكن ليس من المعروف إذا كانت الشركة ستصدره في الأسواق العالمية بنفس المعالج أو بمعالج آخر.  

يأتى هاتف فيفو  Vivo S15e سيأتى بشاشة قياس  6.4 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء .

وسيقدم هاتف فيفو  Vivo S15e كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 12 ميجابكسل ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

وسيحتوى هاتف فيفو  Vivo S15e على  بطارية بقدرة 700 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط يشحن في غضون 20 دقيقة من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth  و GPS ، ونظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS Ocean .

وسيعمل هاتف فيفو  Vivo S15e بمعالج من نوع Exynos 1080 من شركة من شركة سامسونج  مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 6 و  8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

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