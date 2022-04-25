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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال احتفالهم بـ عيد الفصح..

اللاجئون الأوكرانيون في إيرلندا يصرخون من أجل إنهاء الحرب

اللاجئون الاوكرانيون بالمئات
اللاجئون الاوكرانيون بالمئات إلى كنيسة السيدة العذراء بوارسو

وصل اللاجئون الأوكرانيون بالمئات إلى كنيسة السيدة العذراء مريم العذراء في وارسو يوم الأحد ، حاملين سلالًا صغيرة من البيض الملون ويصلون من أجل أوكرانيا، البلد الذي فر معظمهم بسبب الحرب.

 

وحضر عدد كبير منهم إلى قداس عيد الفصح الذي أقيم في الصباح الباكر للكنيسة الأرثوذكسية حيث ملأوا الملجأ وملأوا حديقة قريبة واصطفوا على الرصيف لعدة كتل في كلا الاتجاهين. أقامت الكنيسة مكبرات صوت للمصلين ليتبعوا القداس ، لكن الحشد كان كبيرًا لدرجة أن القليل منهم كان بإمكانهم سماع القداس. 

 

ووفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية، بدا أن هذا الحشد من اللاجئين لم يحدث فرقًا كبيرًا، ووقف معظمهم بهدوء لما يقرب من ثلاث ساعات ، تاركين سلالهم في طابور أنيق في الشارع جاهزًا للكهنة لرشهم بالماء المقدس بعد انتهاء القداس.

 

وقالت كيت ساموسينكو ، طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عامًا من كييف ، 'لقد عشت في بولندا لمدة ست سنوات ولم أر أبدًا شيئًا كهذا'. عائلتها بأكملها في أوكرانيا وقد ناشدتها والدتها أن تعود إلى المنزل في عيد الفصح. لكن السيدة ساموسينكو شعرت بعدم اليقين بشأن اندلاع الحرب. 

وبدلاً من ذلك، وقفت على حافة الرصيف وتفكر في والدتها وشقيقها وعمها وأبيها. قالت: 'أشعر بالحزن والوحدة'.

ومن المفترض أن يكون عيد الفصح الأرثوذكسي احتفالًا بالتجديد والأمل وكل ما يحافظ على تماسك العائلات. اكتسبت هذه الرسائل معنى جديدًا هذا العام مع احتدام القتال في أنحاء أوكرانيا ودخول الحرب شهرها الثالث.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عيد الفصح من كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف: "اليوم ، ما زلنا نؤمن بالنصر الجديد لأوكرانيا وكلنا مقتنعون بأننا لن ندمر بأي حشد أو شر". "نحن نتغلب على الأوقات المظلمة وفي هذا اليوم أنا - ومعظمنا - لا نرتدي ملابس زاهية ، لكننا نكافح من أجل فكرة مضيئة."

في حين أن الحرب مزقت العائلات وتسببت في دمار لا يوصف ، فقد تسببت أيضًا في انقسامات عميقة في الكنيسة الأرثوذكسية ، التي تضم حوالي 300 مليون من أتباعها ، معظمهم في أوروبا الشرقية.

ويقود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل ، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدافع قوي عن الغزو الروسي. صور البطريرك كيريل الحرب على أنها معركة روحية بين الغرب والعالم الأرثوذكسي ودعا المصلين إلى الاتحاد خلف القيادة الروسية.

وقد عارض موقفه بشدة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ، التي تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تزال تخضع لسلطة بطريركية موسكو. 

ودعا زعيم الكنيسة الأوكرانية ، متروبوليت أونوفري ، السيد بوتين إلى إنهاء "حرب الأشقاء" وصلى من أجل الجنود الأوكرانيين. قال بعد وقت قصير من بدء الحرب: "الحرب بين هذه الشعوب هي تكرار لخطيئة قايين الذي قتل أخاه بدافع الحسد". "مثل هذه الحرب لا عذر لها لا من عند الله ولا من الناس".

وأدى الانشقاق أيضًا إلى إنشاء الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا ، والتي تم الاعتراف بها من قبل رجال الدين ، أو الاستقلال الذاتي ، من قبل الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم ، البطريرك المسكوني برثولوميو الأول ، ومقره في اسطنبول. 

وانتقد البطريرك بارثولوميو الغزو الروسي وفي رسالته بمناسبة عيد الفصح يوم الأحد ، تحدث عن "المأساة الإنسانية التي لا توصف" التي تتكشف في ماريوبول ومدن أخرى. وقال: "ندعو مرة أخرى إلى وضع حد فوري للحرب بين الأشقاء ، والتي ، مثل أي حرب ، تقوض كرامة الإنسان".

واحتل الاقتتال الداخلي في الكنيسة مقعدًا خلفيًا يوم الأحد لرسالة عيد الفصح والصراخ من أجل السلام بين الأوكرانيين داخل وخارج البلاد.

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