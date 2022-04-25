أنا أحد صناع الفتنة.. طوني خليفة يكشف سبب خلافه مع نضال الأحمدية

كشف الإعلامي طوني خليفة، حقيقة خلافه مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حيث كانت تجمعهما علاقة قوية.

وقال طوني خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن حربه مع نضال الأحمدية، حرب مدروسة، وهناك خلاف كبير بينهما، ورغم ذلك إعجاب من طرف واحد، ويكن لها حبا كبيرا، مضيفًا: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بكي.. وأؤكد أنني معجب بها".



وواصل الإعلامي طوني خليفة، أنه :"قالتلي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت اه، ودخلت بيها، وفوجئت بأشخاص في غرفته، واتضح أنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال"

وقال الإعلامي طوني خليفة، إنه يتعمد إثارة ضيوفه، وهذه هي المدرسة الإعلامية التي يتبعها، مازحا مع بسمة وهبة:" ما أنتى بتسخني.. بتحطيهم في الفريزر"؟.

وأضاف، أنه اقترب من الخطوط الحمراء ولم ينحدر لـ"قلة الأدب" رغم أن بعض الإعلاميين تسببوا في خراب بيوت.