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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G .. مواصفات

فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G ، والذي يعد واحدا من أفضل هواتفها من الفئة الرائدة، حيث سيقدم إمكانات جبارة مع أحد أفضل معالجات شركة كوالكوم لهواتف الأندرويد، وكذلك عدد من الإمكانات المتميزة في الشاشة والكاميرا والبطارية.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن فيفو ستطلق هاتفها iQOO Z6 Pro 5G بعد غد، الأربعاء ، يوم 27 أبريل في الصين، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الأسواق العالمية .

iQOO Z6 Pro 5G will come with 90Hz AMOLED screen and VC Liquid Cooling
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G 

وسيأتى هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G  بشاشة كبيرة من نوع Samsung E4 AMOLED ، قياس 6.44 بوصة ،مع معدل تحديث متغير  120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار .

iQOO Z6 Pro 5G will come with 90Hz AMOLED screen and VC Liquid Cooling
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G 

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G على بطارية كبيرة بقوة 4700 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ، مع شحن البطارية بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS .

iQOO Z6 Pro 5G will come with Z-axis linear motor and 4,700 mAh battery
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G 
iQOO Z6 Pro 5G will have three RAM options and feature 64MP primary camera
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G 

وسيعمل هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G بمعالج من نوع Snapdragon 778G  من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12و 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.
 

iQOO Z6 Pro 5G will come with Z-axis linear motor and 4,700 mAh battery
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G 
هاتف iQOO Z6 Pro 5G موعد اطلاق iQOO Z6 Pro 5G مواصفات iQOO Z6 Pro 5G احدث هواتف فيفو 2022 افضل هواتف رائدة من فيفو

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