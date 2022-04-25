سجل 3 أهداف.. أبرز أرقام أشرف دارى مدافع الوداد في دوري أبطال أفريقيا

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على أبرز أرقام أشرف دارى مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي لدى مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح فى إقصاء فريق شباب بلوزداد الجزائري فى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد: أحد المدافعين الذى نال إعجابي في المسابقة أشرف داري مدافع الوداد البيضاوي الدولي المغربي الذى بلغت قيمته السوقية 1.200مليون يورو قابلة للزيادة بدون شك فى قادم الأيام.

تابع: شارك أشرف داري بقميص الوداد المغربي في 10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا سجل خلالها ٣ أهداف.

استطرد: خاض أشرف داري بقميص الوداد البيضاوي المغربي 18 مباراة في الدوري المغربى وأحرز هدفين مع الوداد المغربي وشاهدته في عدة مباريات محلية وقارية.

أضاف: أشرف داري لاعب قابل للنمو والتطور إلى الأفضل وعليه أن يثق في إمكانياته وقدراته على ذلك ويملك الخصال المطلوبة في المدافع الجيد جدا من شراسة وقوة بدنية وروح قتالية وأداءه الفني والتكتيكي والبدني لافت إضافة إلى استقرار في المردود في مواجهات صعبة إلى الآن بدورى أبطال أفريقيا.

وقال أيضا: أشرف دارى عليه بتحسين حضوره الذهني والتركيز على لعب الكرة فقط فوق الميدان أحيانا يفقده وهو المطالب بالهدوء أكثر في الثنائيات واللعب بالرأس ممتاز.

أكمل: أشرف دارى يعرف يخرج كرة نظيفة من الخلف ويحسن اللعب تحت الضغط والتمرير جيد الطويل والتقدمي بنسبة نجاح عالية في الدقة وتمركزه الجيد يسمح له بقطع الكرات وقادر على اللعب في نظام لعب 2 محاور أو 3 محاور على اليمين.

واختتم حديثه قائلا: أشرف دارى يعتبر واحد من بين أفضل 3 مدافعي المحور في دوري أبطال أفريقيا الى جانب الدولي الجزائري بدران لاعب الترجي إضافة إلى محمد عبد المنعم الدولي المصري لاعب نادي الأهلي.