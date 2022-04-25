جامعة الإسكندرية: عودة الأنشطة الطلابية 100%

شهد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حفل تنصيب مجلس إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للعام الجامعي الحالى، وتكريم أعضاء مجالس اتحادات طلاب الجامعة للعامين الجامعيين ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠، بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إتحاد الطلاب، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأعرب نبيل عن سعادته بوجوده في هذا الإحتفال بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين مؤكداً عودة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة بنسبة ١٠٠٪، وأعلن عن عودة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومنسق للأنشطة الطلابية داخل كل كلية.

وأكد نبيل دور الشباب فى الجمهورية الجديدة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى ستقوم على سواعد الشباب، مضيفًا أن إتحاد الطلاب هو مصنع القيادات، داعياً جميع الطلاب أن يتكاتفوا لخدمة جامعتهم.:

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وهنأ نبيل أعضاء اتحاد طلاب الجامعة الفائزين برئاسة وعضوية الإتحاد للعام الجامعي الحالى بعد اجتياز عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها طلاب الجامعة، واتسمت بالنزاهة والشفافية، مؤكداً أن الجامعة ستقوم كعادتها بتقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب.

وقدم الشكر إلى اللجنة العليا على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية، موضحاً أن هذا الإتحاد يعتبر قناة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب من أجل خدمة كافة الطلاب، وقدم سيادته الشكر للاتحادات السابقة على المجهود الرائع الذى بذل أثناء توليهم الاتحاد، فى فترة اتسمت بالصعوبة.

وقدم الطالب عمر مبروك رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الشكر لزملائه على ثقتهم فيه ليكون ممثلاً عنهم متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم، مشيراً إلى أنه لايزال أمامه الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها بكل عقل وحكمة، وأكد أن الإتحاد يعمل لتحقيق ما يريده الطلاب وما يحتاجونه على كافة الجوانب، متمنياً أن تكون كل الإتحادات بجميع الجامعات المصرية تعمل وفق رؤية واحدة ومتعاونة على نحو يحقق مصالح جميع الطلاب فى الجامعات المصرية.